محلل سياسي: ما تردده فرنسا حول حقوق الإنسان شعارات جوفاء لا معنى لها

قال المحلل السياسي، محمد يوسف، إن إيطاليا حالها لايختلف عن مصر في استقبال اللاجئين فمصر دولة مستقر للاجئين، وتونس دولة معبر وهناك اختلاف بينهما ويعاني تونس من ضغط اللاجئين على أراضيه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي كان يترك إيطاليا وحيدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ورئيسة وزراء بريطانيا تحركت مؤخرًا لمناقشة شئون الهجرة مع الدول المصدرة للمهاجرين وهي ليبيا وتونس، والتي تسببت في حالة من عدم التوازن بإيطاليا رغم أنها دولة معبر.

فرنسا وألمانيا لا تساعد وتقومان بغلق الحدود أمام اللاجئين

وتابع، أن فرنسا وألمانيا لا تساعد وتقومان بغلق الحدود رغم أن فرنسا تنادي بحقوق الإنسان في الدول العربية، وكل ما تردده شعارات جوفاء لا معنى لها، وفي ثورات الربيع العربي دعت لاحترام حرية الإنسان ومبادئه وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة وهي الدول الأول في محاربة ذلك.