رغم التعادل مع الترجى.. النجم الساحلى يحافظ على صدارة مجموعة التتويج بالدورى التونسى

حافظ النجم الساحلي على صدارة مجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم، وذلك رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الترجي، ضمن منافسات الجولة 11 من منافسات المجموعة.

ورفع النجم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن الإفريقي صاحب المركز الثاني، والذي تعادل في نفس الجولة مع ضيفه الاتحاد المنستيري 1 /1، اليوم السبت.

على الجانب الآخر، يحتل الترجي المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وشهدت قمة النجم والترجي، إكمال الفريقين للمباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد كل من سوماليا سيديبيه لاعب النجم الساحلي في الدقيقة 75، ومحمد علي بن حمودة لاعب الترجي في الدقيقة 88.

وبدأت المباراة بإنذار مبكر بعد مرور 33 ثانية فقط، ناله فوسيني كوليبالي لاعب وسط الترجي، بعد تدخل على يوسف العبدلي مهاجم النجم الساحلي.

وفي الدقيقة الثانية، كاد العبدلي أن يسجل الهدف الأول، بعد متابعة لكرة عرضية بضربة رأس، لكن أمان الله مميش حارس مرمى الترجي تصدى لها وأبعدها لضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وألغى الحكم هدفا للترجي في الدقيقة 12 سجله محمد علي حمودة، وذلك بداعي التسلل.

وجاء الشوط الأول خاليا من المحاولات الهجومية الحقيقية طوال 45 دقيقة، حيث لم تشكل تلك الهجمات أي خطورة على مرمى علي الجمل حارس النجم أو مميش حارس مرمى الترجي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير الأمور كثيرا، وإن كان النجم الساحلي هو الأكثر استحواذا على الكرة، لكن بدون جديد في أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 62 سدد أسامة عبيد لاعب النجم، كرة من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الترجي.

وتعرض صوماليا سيديبي لاعب النجم للطرد المباشر في الدقيقة 75، بعد ضربه بالمرفق للاعب الترجي، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

وتصدى علي الجمل حارس النجم لأخطر فرصة في المباراة، من تسديدة لبن حمودة لاعب الترجي في الدقيقة 83، لكن الحارس تألق وأبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وتعرض محمد علي بن حمودة لاعب الترجي للطرد في الدقيقة 88، ليكمل كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين.