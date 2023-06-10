السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالفيوم.. ورابط النتيجة

الأزهرية
الأزهرية

أعلنت منطقة الفيوم الأزهرية أوائل الشهادة الإعدادية، بعد أن أعلن اليوم السبت، الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وجرى توزيع النتائج على المعاهد الأزهرية فور ورودها للمنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم.

 

وتصدرت الفتيات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023م في محافظة الفيوم، إذ حصدت 10 فتيات أوائل على المحافظة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، مقابل ولدين فقط، ليبلغ عدد أوائل الإعداية الأزهرية 12 طالب وطالبة.


 

فيما قدّم قيادات المنطقة الأزهرية بالفيوم، خالص تهانيها للطلاب الأوائل، مطالبين إياهم ببذل المزيد من الجهد في الشهادة الثانوية، والحفاظ على تفوقهم لتحقيق أحلامهم.


وحصلت «االدستور»، على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الفيوم، بعدما أعلنت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بالإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، عن حصول 5 طالبات وطلاب على الدرجة النهائية.

 
وهم محمود خالد محمد محمد  معهد الصفوة الديني بنسبة 100%، وهناء وحيد علي علي معهد فيديمين الأزهري بنسبة 100%، ومريم محمد عبد التواب معهد الأزهر الفيوم 100%، ورغد محمد علي معهد الصفوة الازهري بنسبة 100%، ومريم شعبان عبد الرحمن معهد الصفوة الازهري بنسبة 100%


وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:
https://natiga.azhar.eg/results2023.html.

 

 

 

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أسماء اوائل الشهاده الاعداديه والابتدائية الشهادة الأزهرية رابط النتيجة الأزهر الشريف

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