السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يؤازر لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني قبيل مباراة غينيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، بدعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، خلال معسكرهم التدريبي استعداداً لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك علي هامش تدريب المنتخب الوطني باستاد القاهرة الدولي.
 

وأعرب صبحي، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني في التأهل لأمم أفريقيا والتتويج بها، مشيرًا إلي تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.


وأوضح، أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية علي مستوي كرة القدم.

 

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الغيني يوم ١٤ يونيو المقبل  في  إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار، ويقام اللقاء على استاد جراند مراكش بالمغرب في مجموعة تضم منتخبات مالاوي، غينيا، وأثيوبيا، ويتصدر منتخبنا الوطني القمة بتسع نقاط في جدول ترتيب.

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اتحاد المصري لكرة القدم استاد القاهرة الدولى الاتحاد المصرى لكرة القدم التصفيات المؤهلة الجماهير المصرية المنتخب الوطني بالمغرب

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