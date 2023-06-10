رئيس البرلمان العربى يؤكد الدعم الثابت للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى

جدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم السبت، التأكيد على الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى.

جاءت تصريحات العسومي خلال كلمته أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث التي عقدت، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة دولة فلسطين، وممثلي البرلمانات العربية.

وأدان العسومي الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق باستكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

العسومي يشيد بمخرجات القمة العربية في مدينة جدة السعودية

وأشاد العسومي بمخرجات القمة العربية التي انعقدت بمدينة جدة السعودية تحت شعار "التجديد والتغيير"، مؤكدًا أنها شكلت منعطفًا مهمًا في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وثمّن العسومي الجهود الحثيثة التي قامت بها السعودية من أجل توفير كافة عوامل النجاح للقمة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجهود الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من أجل تعزيز التعاون العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة، ستجعل منها حدثًا استثنائيًا ونوعيًا في دعم وتطوير آليات العمل العربي المشترك.

وحضر جلسة اليوم كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وعضو المجلس الوطني منى الخليلي، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر.