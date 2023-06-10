السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى بالزى الأحمر كاملاً والوداد بالطاقم الأبيض

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

وناقش الاجتماع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاتفاق عن أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، الأسبوع الماضي، فيما تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.

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