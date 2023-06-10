السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أثلتيك: أستون فيلا يتوصل لاتفاق لضم يورى تليمانس فى صفقة انتقال حر

يوري تليمانس
يوري تليمانس

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البلجيكي يوري تليمانس، لاعب فريق ليستر سيتي السابق من الانتقال لصفوف فريق أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن تليمانس في وقت سابق رحيله عن صفوف ليستر سيتي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.


ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة نادي أستون فيلا توصلت لاتفاق مع تليمانس للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.


ولعب تليمانس 37 مباراة بقميص ليستر سيتي خلال الموسم المنصرم، وسجل 4 أهداف وصنع 2 لزملائه في الفريق.


ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل الإعلان عن انضمامه لصفوف الفريق بشكل نهائي.

وبدأ تليمانس مسيرته ضمن صفوف فريق أندرلخت للشباب وتدرج في مراحله العمرية حتى صعد للفريق الأول في صيف عام 2013 وقضى 4 مواسم بقميص الفريق قبل الانتقال لنادي موناكو الفرنسي خلال صيف 2017 وقضى موسمين بصفوف الفريق قبل أن ينضم لليستر سيتي في شتاء 2019 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قبل الانتقال رسميًا في صيف 2019
 

يوري تليمانس تليمانس ليستر سيتي استون فيلا الانتقالات الصيفية الجارية

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