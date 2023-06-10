السبت 10 يونيو 2023
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سياسي

جمال فهمى: حرية الصحافة حق أصيل للشعب المصرى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن حرية الصحافة حق أصيل للشعب المصرى، مهنئًا الصحفيين بيوم الصحفى، اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية للصحفيين عام 1995 ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذى انتفض فيه الصحفيون ضد القانون 93 لسنة 95 وأطلقت عليه الأمة كلها "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، فى مواجهة امتدت لأكثر من عام.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".

وأضاف: اليوم يوم عيد للصحفيين، احتفاء بجزء من نضال الشعب المصرى ونضال الصحفيين، خاصة أن مصر تعرف صناعة الصحافة منذ حوالى قرن ونصف القرن، لافتًا إلى أن ارتباط الحصول على المعلومات بحرية تداولها منصوص عليه فى عدد كبير من المواثيق الدولية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وتنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة حول "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".

يدير المائدة الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، ويشارك فيها كل من د. نرمين الأزرق، أستاذ الصحافة والتشريعات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ود. أميرة سمير، أستاذ مساعد الإعلام بجامعة طنطا، والنائبة د. مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي أحمد بلال، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي مجدي حلمي، رئيس تحرير "الوفد" السابق، والكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير الشروق.

الجمعية العمومية للصحفيين المائدة المستديرة المواثيق الدولية تداول المعلومات حرية تداول المعلومات

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