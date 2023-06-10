السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كليمنتين سلامي تقدم أوراق اعتمادها للخارجية السودانية نائبا للممثل الأممي في السودان

سلامي في الخارجية
سلامي في الخارجية السودانية

أعلنت كليمنتين سلامي نائبة الممثل الأممي في السودان، اليوم السبت، تقديم أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية السودانية.

يأتي ذلك بعد إعلان الخرطوم فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، شخصا غير مرغوب فيه.

وقالت سلامي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتطلع إلى قيادة فريق الأمم المتحدة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والشركاء في الميدان لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة دعما للسودان والشعب السوداني".

بدء سريان وقف إطلاق النار بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وبدأ صباح اليوم السبت، سريان وقف لإطلاق النار بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، برعاية سعودية أمريكية.

يأتي هذا وسط دوي إطلاق نار بشكل متقطع في العاصمة السودانية الخرطوم رغم بدء سريان الهدنة، وفقًا لقناة "العربية".
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت أمس الجمعة، عن استجابتها للهدنة تقديرًا لجهود الميسرين وهما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني جراء العمليات الجارية.

وقال الجيش في بيان، إن القوات المسلحة وافقت على مقترح هدنه ٢٤ ساعة تبدأ اعتبارًا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحًا، وتعلن التزامها بها، مشددة على احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، السبت، ضرورة أن يكون الحل إفريقيًا لإحلال السلام في السودان. 


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غزالي برئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك.
وبحسب البيان تطرق الاتصال للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن، وذلك لعدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وعدم التزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية. 
 

كليمنتين سلامي الممثل الأممى السودان الخارجية السودانية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة

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