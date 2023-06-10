السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة مشروبات غازية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرضت سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من المشروبات الغازية للانقلاب على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من المشروبات الغازية، بالقرب مركز ومدينة أبوصوير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل سائق السيارة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، وفرض كردون حول الحادث لحين إزالة المشروبات الملقاة على الأرض.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية في إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الحركة المرورية بعد توقفه جزئيا بسبب الحادث وانتشار زجاجات المياه الغازية على الطريق.

وحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

 

 

انهيار جزء من جسر ترعة بورسعيد فى الإسماعيلية 

 

وعلى الجانب الآخر انهار جزء من جسر ترعة بورسعيد بمنطقة الشهيد خيري في محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى الموقع وتمت تسوية الانهيار لمنع وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد انهيار جزء فى جسر الجانبية الخامسة المجاورة لترعة بورسعيد بمنطقة الشهيد خيري. 

على الفور تم التنسيق مع هندسة ري شمال الإسماعيلية، والتي دفعت بمعدات الوحدة المحلية لردم وتسوية الانهيار لمنع وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، وتم تأمين الجسر لمنع حدوث انهيار مرة أخرى.

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