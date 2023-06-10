معرض الكتاب بساحة المسجد الأحمدي بطنطا يشهد إقبالًا كبيرًا

شهد معرض الكتاب الذي أقامه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إقبالًا كبيرًا على إصدارات الأوقاف.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن إصدارات الأوقاف تتميز بالتنوع، وتثري الفكر، متمنين تكرار هذه الفعاليات وهذا المعرض القيم.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف نظمت معرضًا للكتاب بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا على هامش الفعاليات التي تقيمها وزارة الأوقاف بالمسجد الأحمدي اليوم 10 يونيو 2023م من مقرأة كبار القراء والبرنامج الصيفي للأطفال ومقرأة الواعظات، والعديد من الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية.

وشهد البرنامج الصيفي للأطفال بالمسجد الأحمدي بطنطا إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من الأطفال وأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أطفالهم في هذا اللقاء المتميز، وعقب انتهاء اللقاء وجه أولياء الأمور رسالة شكر وتقدير للأوقاف مؤكدين أنهم لم يشهدوا مثل هذا الإقبال على المساجد من قبل، وأن وزارة الأوقاف تتحفنا بكل جديد في مجال العناية بالنشء، ومطمئنون على أبنائنا فهم في أيدٍ أمينة تهذب أخلاقهم وتنمي فيهم الوعي الرشيد.