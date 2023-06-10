الفائزون بجوائز مصر للطيران قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج

سلم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، قسيمة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنًا، وهو الحاج أحمد علي علي نصرويبلغ من العمر 94 عامًا من حجاج قرعة الدقهلية، وخلال السحب العلني تم تقديم قسيمة أخرى برد 50% من قيمة تذكرة السفر للحج أبو المعاطي المتولي حسن، وقسيمتي وزن إضافي مجاني تم تقديمهم هدية من مصر للطيران إلى الفائزين الحجاج، كما تم تقديم هدايا من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من خلال السحب العلني لعدد 6 حجاج وهم:

الحاجة زينب محمد محمود مصطفى.

الحاجة اعتماد محمد عبده بسيوني.

الحاجة سميحة إبراهيم مصطفى.

الحاج سلام سلميان حميدة.

الحاجة ليلى لطفي شحاتة.

الحاجة سيدة حسان عبد الباقي.

على الجانب الآخر نوهت الشركة الوطنية مصر للطيران بضرورة اتباع إرشادات السفر التالية حرصاً على راحة حجاج بيت الله الحرام.

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- في رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.



ويشهد مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، إقامة حفل لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

وتقام الاحتفالية داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا، يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس ولفيف أيضًا من قيادات قطاع الطيران المدني.