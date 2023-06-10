حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. اغتيال محمد أبوشقرة فى 9 يونيو 2013

توالت الأحداث طوال شهر يونيو من عام 2013، وفي كل يوم كان يزداد غضب المصريين ضد جماعة الإخوان التي لا تحرك ساكنًا تجاه الأزمات.

وضمن سلسلة "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وثقت قناة "الوثائقية" أبرز ما نشر في الصحف في يوم العاشر من يونيو 2013، حيث كانت سيرة الأنباء الأليمة حديث الشارع في كل قرية ومدينة داخل مصر، بداية من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، مرورًا بالصدام الحاد بين المثقفين ووزير الثقافة، وصولًا إلى الصراع بين القضاء والجماعة.

اشتعلت المعارك بين المواطنين في المحافظات بحثًا عن السولار، وتعالت الصرخات نتيجة الخسائر المتكررة بسبب التخبط في إدارة ملف الطاقة.

ووسط تلك الضغوط التي أزعجت نهار المصريين لم ينته ليل العاشر من يونيو إلا بإضافة المزيد من الأخبار الحزينة الكئيبة، الخبر الأبرز اغتيال النقيب محمد أبوشقرة المسئول عن تحرير الجنود المختطفين، بسبع رصاصات في التاسع من يونيو 2013.