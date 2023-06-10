ركود فى بيع وشراء جميع أنواع الخرفان بسوق المواشى بالفيوم

شهدت سوق الماشية في مركز سنورس بمحافظة الفيوم اليوم السبت، انخفاضًا في عمليات البيع والشراء بسبب ارتفاع أسعار الماشية، ولا سيما الخرفان والماعز. فقد وصل سعر كيلو الخرفان (الضأن) إلى مستويات بين 160 و170 جنيهًا للكيلو القائم، بينما وصل سعر الخروف البالغ وزنه 65 كيلوجرامًا إلى ما بين 10 و12 ألف جنيه، بحسب أسعار السوق في الفيوم والتي يتم التداول بها في سوق السبت.

قال الحاج مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أسعار اللحوم في محال الجزارة المنتشرة بجميع مناطق المحافظة تراوحت اليوم بين 280 و300 جنيه في المناطق الريفية والمراكز، بينما بلغ سعر كيلو اللحم البقري نحو 330 جنيهًا في مدينة الفيوم.





فيما يتعلق بأسعار المواشي في مصر لعام 2023، يتم اليوم البيع والشراء في سوق السبت بالفيوم، وتبين أن سعر كيلو اللحم البقري يتراوح بين 135 و145 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر كيلو العجول قد سجل 145 جنيهًا للكيلو. وأخيرًا، فإن سعر الكيلو الحي للحم الجاموسي يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو القائم.

ويترقب العديد من سكان الفيوم قدوم الثلاثاء القادم، حيث تقام السوق الكبيرة في قرية العزب، وهي أكبر أسواق المحافظة. يشارك في هذا الحدث التجار من جميع أنحاء المحافظة والجمهورية، وذلك بسبب الكم الكبير من الماشية المعروضة وانخفاض أسعار الذرة البلدية والصفراء. يتوقع السكان انخفاض أسعار الماشية، ولا سيما الضأن. وقد شهد اليوم إقبالًا كبيرًا على شراء العجول خفيفة الوزن من قِبل السكان، وذلك بسبب اشتراك عدد معين من الأشخاص في عِجل واحدة.

نصح المعلم رمضان عويس، أحد التجار في سوق السبت بمركز سنورس، بأن يتم التأكد من رفع رأس الماشية للأعلى وعدم إنزاله للأسفل، والتأكد من بريق عين الماشية دون وجود أي احمرار أو اصفرار أو إفرازات أو دموع، وأن يتأكد من تنفس الماشية بشكل طبيعي وعدم معاناتها من السعال أو النهجان، وأن يتأكد من خلو أنف الماشية من الإفرازات والرشح.

كما يجب أن يكون فم الماشية ولسانها خاليين من الالتهابات، ويجب أن يكون صوفها وشعرها نظيفين وناعمين ومتكاملين وقويين عند محاولة نزعه. كما يجب أن يكون جلدها خاليًا من البقع والجروح والتشققات والدمامل والتورمات والتقيحات، ويجب أن يكون لامعًا.

يجب أيضًا أن تكون الماشية نشيطة وليست كسولة، وأن تكون قوية وبصحة جيدة وغير نحيلة، وأن تكون منطقة الظهر والرقبة ومقدمة الصدر ممتلئة باللحم وغير بارزة العظام وألا يكون بطن الماشية منفوخًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه، ويجب أن تكون خالية من الإسهال ومظاهر الانتفاخ في مؤخرتها.