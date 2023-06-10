خبير عسكرى: هروب أفراد الدعم السريع فى بداية الهدنة.. والجيش جاهز للرد على الخروقات

تحدث الدكتور معتصم عبدالقادر، الخبير العسكري والمتخصص في الدراسات الأمنية، عن تطورات الوضع في السودان بين الجيش وقوات والدعم السريع، في الهدنة الجديدة بين طرفي النزاع في السودان.

وقال عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك هدوءًا نسبيًا في بداية الهدنة الجديدة بين طرفي النزاع في السودان، مضيفًا: "لكن إذا كانت هناك أي خروقات من ميليشيا الدعم السريع فالجيش السوداني يتصدى لها فورًا".

وأضاف أنه من الملاحظ أن هناك عمليات هروب لعدد كبير من مقاتلي الدعم السريع على عربات مدنية تم نهبها من المواطنين السودانيين، ويحاولون الخروج بها من ولاية الخرطوم إلى مناطق أخرى.

وتابع: "بالنسبة للجيش السوداني فهو ملتزم بالهدنة لأسباب إنسانية ومدنية حتى نهاية اليوم، وسنرى إذا كان هناك إخلاء للمستشفيات ومنازل المدنيين".

وأشار إلى أنه إذا لم تلتزم ميليشيا الدعم السريع بتنفيذ الهدنة، فإن الجيش السوداني مستعد للرد في أي وقت.

خبير عسكري: الموقف المصري معروف منذ اليوم الأول وهو الوقوف بجانب الشعب السوداني

واستكمل: "الموقف المصري معروف منذ اليوم الأول، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الوضع في السودان هو شأن داخلي سوداني ويجب مساعدة السودانيين للوصول إلى سلام حقيقي".