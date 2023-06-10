الليلة.. تكريم صاحب أول تجربة سينمائية للمكفوفين بمهرجان تري كور الفرنسي

يكرم مساء اليوم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في ختام دورته الـ 25 الفنان خالد فريد، صاحب أول تجربة سينمائية في العالم بتقديم فيلم قصير تحت اسم "أمل" القائمين عليه بالكامل مجموعة من الشباب المكفوفين، وسيقام ذلك بالجامعة البريطانية مع عدد من النجوم المصريين والعرب الذين لعبوا دورا مؤثرا في السينما العربية الطويلة والقصيرة على حد سواء.



فريد مؤسس مبادرة "قد التحدي" والعمل الذي يفتخر به لتعليم التصوير الاحترافي للمكفوفين، فلقد أوقف 10 سنوات من عمره لإلغاء الاختلاف بين المكفوفين والمبصرين، وعمل على إيجاد حل لإعادة نظر أعينهم المسلوب، وعلم المئات من المكفوفين طرق التصوير الاحترافي حتى الآن بشكل مجاني.

سيتم الاحتفال بتكريمه في اليوبيل الفضي بالمهرجان الذي تميز بخصوصية أفلامه التي تعرضها قارات العالم في وقت واحد ولا يتجاوز مدة الفيلم الواحد منها عن الـ٤ .



وقال دكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان في مصر "أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أدركت قيمة وأهمية هذا المهرجان بالنسبة لصناعة الأفلام ومستقبلها لذلك استضافت ٨ نسخ من المهرجان وعرضت أفلامه بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح أن العروض كانت قاصرة على الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة مثل الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك والمسابقة الخاصة بأفلام المرأة وأفلام الـ٤٨ ساعة.

وأضاف "أن دائرة عروض أفلام المهرجان اتسعت هذا العام لتواكب الدورة الـ ٢٥ من المهرجان وعرض أفلامه بعدد من الأماكن المهمة مثل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ومركز الإبداع الفني والجامعة البريطانية ومدرسة الجيزويت وفي الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع".

وأشار إلى أن حفل ختام المهرجان سيقام يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل بالجامعة البريطانية وسيكرم خلاله عدد من النجوم المصريين والعرب الذين لعبوا دورا مؤثرا في السينما العربية الطويلة والقصيرة على حدا سواء.