غدًا.. محكمة النقض تنظر طعون المتهمين باستعراض القوة في البحيرة

تنظر محكمة النقض غدًا الأحد، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من متهمين صادر ضدهم حكم محكمة جنايات دمنهور بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطنين.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجني عليهم بأن حضروا إلى مسكنهم شاهرين أدوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس أهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين رشقوا منازل المجني عليهم بزجاجات حارقة.