وزيرة التضامن تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين، اليوم السبت، من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ - 2023م.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، ويحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الطيران المدني ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات "الإسماعيلية والجيزة والمنوفية" متجهين إلى المدينة المنورة لبدء المناسك، وعقب ذلك سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتي يوم 21 يونيو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الطيران المدني مؤتمرا صحفيا بمطار القاهرة الدولي، حيث أكدت خلاله أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا، حيث تقدم هذا العام ما يزيد على 22 ألف طلب يرغبون في أداء المناسك من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كما تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

وأضافت القباج أنه تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين والواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كل استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت القباج الشكر لوزارتي الداخلية والصحة والسكان وشركة مصر للطيران لتعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي وفود الحجاج المغادرين، حيث طالبتهم بالحفاظ على أنفسهم والدعاء لمصر واتباع الإرشادات من قبل أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، خاصة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات تواجههم لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.