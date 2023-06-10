العاهل السعودى يأمر باستضافة ألف حاج من ذوى "الشهداء والأسرى والجرحى" الفلسطينيين

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، عن استضافة أهالي الشهداء والأسري والجرحى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.

كان العاهل السعودي قد أصدر اليوم، أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ"، وفقا لوكالة واس السعودية.

وقال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الحج الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الشيخ أن استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذي يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيدًا على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة بين الدولتين، واهتمامه الملك سلمان بأسر الشهداء.

شئون الحرمين ترفع الجزء السفلى من كسوة الكعبة المشرفة للحفاظ على نظافتها

وفي وقت سابق، رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، جريًا على العادة السنوية، بارتفاع ثلاثة أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج.

وجرت تغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك بمشاركة الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس)، عن الشيخ السديس، أن "عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى حفاظا عليها، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة".