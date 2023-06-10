ما هي أكثر الأمراض شيوعًا التي تصيب النساء حول العالم؟

شارك وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أمس في جلسة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في ختام فعاليات مؤتمر صحة إفريقيا.

وقد استعرض الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل صحة أفضل للمرأة، وأكد على أهمية تقديم الدعم النفسي والمعنوي المريضات في المستشفيات المختلفة، فضلًا عن اكتشاف المبادرات الرئاسية العلاجية العديد من الأمراض التي تصيب السيدات بوجه خاص.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” في التقرير التالي كل الأمراض التي تصيب النساء حول العالم حسب موقع cdc البريطاني.

متلازمة ما قبل الحيض (pms)

ربما تكون متلازمة ما قبل الدورة الشهرية هي المشكلة الأكثر شيوعًا التي تواجهها النساء عامًا بعد عام حيث تؤثر متلازمة ما قبل الحيض على 40٪ من النساء وتحدث عادة في الأسبوعين الأخيرين من الدورة الشهرية وهناك العديد من الأعراض، بما في ذلك ألم الثدي، وظهور حب الشباب، والتشنجات، وآلام المعدة، والانتفاخ، والرغبة الشديدة، والصداع، والاكتئاب، والقلق، والتعب، وصعوبة النوم أو الرغبة في الاستمرار في النوم.

متلازمة ما قبل الدورة الشهرية مؤلمة ومرهقة عقليًا، لكن يمكن للمرأة القيام بأشياء لمحاربة آثارها، مثل تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالكربوهيدرات يتكون من الكثير من الحبوب والخضروات ويجب عليها أيضًا ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، ثلاثة أيام في الأسبوع، وتناول مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي اليومي، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6.

الصحة الإنجابية

إلى جانب المتلازمة السابقة للحيض، تعد مشاكل الصحة الجنسية والإنجابية أكثر شيوعًا عند النساء، ثلث المشاكل التي تصيب النساء بين سن 15 و44 سنة، تنبع من مشاكل الصحة الإنجابية، أفضل طريقة للوقاية من مشاكل الإنجاب هي ممارسة الجنس الآمن، يمكن أن تؤدي مشكلات الصحة الإنجابية إلى القلق أو الاكتئاب أو غيرهما من الحالات الصحية الأكثر خطورة في المستقبل.

صحة القلب وأمراض القلب

يشار إلى أمراض القلب أحيانًا بالقاتل الصامت، إنه أيضًا القاتل الأول للنساء في العالم سواء كان ذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري أو السمنة أو حتى انقطاع الطمث ونمط الحياة البطيء، فإن أمراض القلب شيء يجب الانتباه إليه، جزء كبير من سبب كونه مميتًا للغاية هو ببساطة أن الناس لا يخضعون للفحص أو الاختبار لأمراض القلب.

ولحسن الحظ ان هناك العديد من الأشياء التي يمكن للمرأة القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجانب الإيجابي هو أن كل واحد منهم سيؤدي إلى حياة أكثر صحة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي والامتناع عن التدخين وخفض مستويات التوتر كل هذا سيقلل من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية في القلب.

سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم

السرطان هو شيء يصيب الكثير من النساء حول العالم، ويجب أن تخضع له النساء للفحص بمجرد بلوغهن سن الرشد، يعد سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، على وجه الخصوص، من أكثر الأنواع انتشارًا بين النساء و كلما أصيبت المرأة بالسرطان مبكرًا، كانت احتمالات التغلب عليه أفضل.

في حين أن هناك خيارات نمط حياة يمكن للمرأة القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، فلا توجد طريقة للقضاء عليها، وتنجم معظم الوفيات الناجمة عن السرطان ببساطة عن عدم معرفة المرأة إصابتها به إلا بعد فوات الأوان، ويعد الفحص السنوي هو أفضل طريقة للقبض على سرطان الثدي وعنق الرحم قبل أن يتطور كثيرًا.

هشاشة العظام والتهاب المفاصل

مع التقدم في السن، زادت احتمالية إصابة النساء بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل، هشاشة العظام مرض يضعف العظام ويزيد من خطر تعرض المراة للكسور من ناحية أخرى فإن التهاب المفاصل يهاجم المفاصل ويؤدي إلى التهاب مؤلم حولها.

هذه الأمراض أكثر انتشارًا عند النساء الأكبر سنًا وهي مؤلمة للغاية وأفضل طريقة للوقاية من التهاب المفاصل هي من خلال الفحص المبكر والتعرف على المشكلة قبل أن تتطور، ويمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي غني بفيتامين د والكالسيوم وتناول مكملات إضافية عند الضرورة.

صحة المرأة ما قبل الولادة

سواء كانت المرأة حاملاً أم لا، يجب أن تبدأ في اتخاذ تدابير لحماية صحتها قبل الولادة في أقرب وقت ممكن، إن حمل وولادة الأطفال أمر صعب للغاية ويؤثر على جسمها، تعتبر الخضراوات والكالسيوم والحديد من الجوانب المهمة لتعزيز صحة ما قبل الولادة، و ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم هو أيضًا وسيلة جيدة لإعداد جسمها للتخلص من الوزن الزائد.

إذا كانت المرأة تخطط للحمل يجب أن تبدأ في تناول مكمل حمض الفوليك أسيد قبل ثلاثة أشهر من الحمل المخطط له مرة واحدة على الأقل يوميًا، هذا يساعد على تقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي في طفلها.

فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

يعد فيروس نقص المناعة البشرية والسيلان والزهري والكلاميديا من أهم الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي يجب الحذر منها، ويعتبر استخدام الحماية المناسبة وممارسة الجنس الآمن أفضل طريقة للحماية من هذه الأمراض، إن مرض الزهري الذي لا يتم علاجه مسؤول عن مئات الآلاف من حالات الإملاص وعشرات الآلاف من وفيات الأطفال حديثي الولادة.

أمراض الصحة العقلية

أكثر من أي وقت مضى تعتبر أمراض الصحة العقلية مشكلة للنساء من جميع الأعمار يمكن أن تؤدي ضغوط الحياة اليومية المقترنة بالقلق من عدم اليقين إلى الاكتئاب والقلق الشديد ومشاعر اليأس، والنساء أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية من الرجال، والانتحار أصبح سببًا رئيسيًا للوفاة لدى النساء دون سن الستين.

ويجب إذا بدأت المرأة تشعر بأي علامات للقلق أو الاكتئاب، فمن المهم أن تطلب المساعدة التي تحتاجها سيساعدها هذا على الحد من التوتر في حياتها، ولكن قد تحتاج إلى استشارة لإصلاح صحتها العقلية وعافيتها تمامًا.

الشيخوخة والتقدم في السن

الشيخوخة هي الشيء الوحيد الذي يبدو أنه يلحق بالجميع بغض النظر عن السبب ومع ذلك فإن بعض النساء يتقدمن في العمر أسرع بكثير من غيرهن ويشعرن بآثاره السلبية، يمكن للمرأة منع الأعراض المؤلمة للشيخوخة من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا وممارسة الرياضة وتقليل التوتر، والحفاظ على صحة قلبها وعقلها وعظامها فهو أمر بالغ الأهمية لتعيش حياة طويلة وصحية.

الأرق واضطرابات النوم

تتزايد أعداد النساء المصابات باضطرابات النوم مثل الأرق، وغالبًا ما تكون نتيجة أسلوب حياة شديد التوتر وعدم وجود نظام غذائي صحي وتصاحب اضطرابات النوم القلق والأمراض العقلية الأخرى.

ويعد الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً أحد أهم جوانب الحياة الصحية ويعد تناول الأدوية وتعلم روتين النوم الذي يناسبها أفضل الطرق للتغلب على الأرق واضطرابات النوم الأخرى.