السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى مشتول السوق المركزي ويتفقد معرض السلع والمواد الغذائية

التفقد
التفقد

فاجأ  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى مشتول السوق المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها.

تفقد المحافظ قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي، مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة والتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضي متمنياً لهم الشفاء العاجل.

اطمأن محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشدداً على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

 

توجه محافظ الشرقية لتفقد شوارع العروبة وعمر بن الخطاب والمدينة المنورة بعد أن تم الانتهاء من أعمال الرصف وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة وكذلك طريق 39 كفر ابراش مشتول السوق / منيا القمح بمسافة 1.6 كم، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

 

كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المحددة والتي تقل عن السوق لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

 

أكد محافظ الشرقية على محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع مع المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

 

 

استقبال المرضي أعمال الرصف الإنتهاء من أعمال أعمال الصيانة الدورية الأدوية والأمصال

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