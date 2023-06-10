السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 426 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم السبت، بلغ 426 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن موسم توريد القمح يسير بصورة جيدة للغاية، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوى من الموردين والمزارعين حتى الآن، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة ومديرية التموين قامت بتقديم كل التسهيلات وسبل الدعم اللازمة للمزارعين والموردين، لتوريد محصولهم من القمح دون أية معوقات أو مشكلات أثناء عملية التوريد.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد حققت خلال موسم التوريد الماضي أكثر من المستهدف حيث تم توريد 500 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمحافظة بنسبة 112%، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن.

426 ألف طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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