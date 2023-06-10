لهذا الموسم.. الاشتراطات الخاصة بالحج البرى قبل بدء الرحلات

أعلنت غرفة شركات السياحة عن الاشتراطات الخاصة بتنظيم رحلات الحج البرى السياحى لهذا الموسم، وذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية لموسم الحج 1444هـ، والذى سيبدأ خلال أيام.

اشتراطات الحج البرى السياحى

وأشارت الغرفة إلى أنه لابد على الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج البرى التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية، لتقديم طلب يتضمن بيانات السائقين الناقلين للحجاج، كما لابد أن يكون لكل اتوبيبس حجاج سائق أساسى وآخر احتياطى.

استخراج استمارة "126" لإصدار تأشيرات السائقين.

أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج براً عبر منفذ حالة عمار.

أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة ولا يقل موديل الأتوبيس عن عام 2015.

أن يتم نقل حجاج البرى بداخل المشاعر المقدسة بالاراضى السعودية بحافلاتهم الخاصة القادمين بها من من مصر.

تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنيه الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحى بوزارة السياحة والآثار.

اشتراطات خاصة بمشرفى حجاج السياحة

كما اشترطت الوزارة أن يكون هناك مشرف لكل 50 حاج، وألا تقل خبرة المشرف عن خمس سنوات، وأن يكون مسجلًا بالوزارة، ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحية التابع لها لسهولة التحقق منه، وأن يكون لائقًا صحيًا لتحمل أعباء العمل.

بالإضافة إلى ضرورة تواجد المشرف بصفة دائمة مع المجموعة المرافق لها طوال تنفيذ برنامج الحج وفى ذات سكن الحجاج وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن كافة تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ برنامج الحجاج.

كما يجب على جميع المشرفين متابعة الحالات المرضية، وذلك فى حالة نقل أحد الحجاج الى المستشفيات خلال تواجده بالأراضى السعودية، والإبلاغ الفورى عن حالة الوفاة فى المجموع التى يشرف عليها، وإحضار موافقة الأهل على الدفن بالأراضى السعودية، وإنهاء الأجراءات الخاصة بذلك.