"مصر للطيران" تنقل 45 ألف حاج على متن 185 رحلة إلى الأراضى المقدسة

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الجسر الجوي للشركة مقرر أن ينقل 45 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة لموسم الحج لهذا العام من حجاج القرعة والسياحة، على متن 185 رحلة جوية منتظمة وغير منتظمة إلى مدينتى جدة والمدينة المنورة، ضمن مرحلة الذهاب والتى تنتهى يوم 22 يونيو.

وأعرب زكريا عن سعادته بتنظيم الشركة الوطنية احتفالية الحجاج من كل عام، وسط تسهيلات ودعم خاص للحجاج المسافرين، موجهًا الشكر إلى السلطات السعودية على تقديمها تسهيلات خاصة للحجاج المسافرين على مصر للطيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مصر للطيران للاحتفال بانطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الطيران المدني.

وأضاف أن الشركة ستنقل خلال الجسر الجوي 11 ألف حاج للقرعة، و5300 للتضامن والجمعيات، وبين 5 و8 آلاف حاج للسياحة، و3 آلاف حاج فلسطيني، و7400 حاج من دولة مالي، وتنقسم الرحلات في مرحلة الذهاب إلى 72 رحلة إلى المدينة المنورة و78 رحلة إلى جدة.

وقال زكريا إن هناك تعليمات بتسهيل إنهاء إجراءات الجسر الجوي والحجاج داخل صالات السفر والوصول بالمطارات ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع غرفة متابعة للجسر الجوي على مدار 24 ساعة.

وحددت شركات الطيران موعد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين بـ4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.

وقررت مصر للطيران تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي أي نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرات الحج على أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جدة، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها في 19 من يونيو للذهاب والعودة برقم MS644 في العودة 2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج.

الحجاج المصريين

الحجاج المصريين

الحجاج المصريين