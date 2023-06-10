وكيل تعليم الغربية: أبناؤنا الطلاب أمانة فى أعناقنا

عقد اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور الأستاذ محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، واللجنة الثلاثية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم الإثنين القادم الموافق الثاني عشر من يونيو الجاري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والمحافظة على الانضباط والحزم داخل اللجان، وعدم السماح باصطحاب أجهزة التليفون المحمول، أو أى أجهزة إلكترونية آخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين

وأكد أن أبنائنا الطلاب أمانة في أعناقنا، يتحتم علينا مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية لهم، والاطمئنان عليهم، مشددا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على حد سواء، ومطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة سوف يؤديها من طلبة الغربية 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، منهم 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في 116 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.