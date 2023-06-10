رئيس جامعة حلوان: يجب تطوير كليات التربية الرياضية لمواكبة تطورات "علوم الرياضة"

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية تطوير كليات التربية الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضية، للعمل على استعادة دور القطاع الرياضي الذي تهتم به الدولة بصورة كبيرة، والكشف عن الموهوبين الرياضيين وتطوير البنى التحتية، وبناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للكليات الرياضية، لتحقيق جودة العملية التعليمية وتطوير مواصفات الخريجين، في ظل انتشار المسمى العالمي لاسم "علوم الرياضة"، ووجود عدد من البرامج التي تندرج تحت هذا المسمى كما في التدريب الرياضي، الإدارة الرياضية، التسويق الرياضي، التربية الرياضية للتعليم الدولي والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك التغذية الرياضية.



وقال رئيس جامعة حلوان - خلال اجتماعه اليوم مع مسؤولي كليات التربية الرياضية - إننا نسعى للاعتماد الدولي وجذب الوافدين وتدويل التعليم، والتطوير لـ ٥٠ عاما قادمة، وفق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع الميتافيرس ومتطلبات التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنه يجب دعم القطاع الرياضي لأن جامعة حلوان وكليات التربية الرياضية فيها من أهم ما يميز الجامعة وهي من الكليات الأساسية بها، وهي المساهمة بقدر كبير في انشاء كليات التربية الرياضة على مستوى مصر، لذا يجب الاهتمام بها وإعادة السمات المميزة فيها لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة في تطوير هذا القطاع.

وأكد السعي لتنفيذ العديد من المشروعات النموذجية للملاعب والأندية بكليات التربية الرياضية بالجامعة لتكون مجهزة علي أعلى مستوي وتخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، داعيًا إلى استكمال عملية التطوير وتوفير تجهيزات وأماكن صالحة للعملية التعليمية لتحقيق المخرجات المطلوبة ليكون القطاع جاذب لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة، تجهيز المعامل للاختبارات الإلكترونية، قائلا : يجب أن نترك أثرًا لمن هم بعدنا لكي تكون كلياتنا لديها إمكانيات أساسية لأبنائنا في الأجيال القادمة، وهناك تطوير للمقررات واللوائح التعليمية، وتدريب لتحقيق جودة تعليم، وعمل برامج خاصة، تطوير أماكن وتجهيزات، وكذلك تطوير للوائح والمقررات وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل، وتخليق برامج جديدة تتوافق مع المتطلبات والتخصصات الجديدة في السوق المحلي والعالمي، وعمل شراكات دولية مع الكيانات العالمية المماثلة.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة عقد اجتماع للأقسام العلمية بكليات القطاع الرياضي ودراسة المواد الدراسية بما يواكب المرحلة الحالية، وعمل كتاب الكتروني للتعلم والتفاعلية ويكون الكتاب الجامعي مرجعا لتحقيق المستهدف وهو جودة الخريج والتجهيزات والاستاذ الجامعي، مشيرًا إلى أن من أهم أسس التغيير ضرورة استمرار الابتعاث وعقد الشراكات الدولية والاطلاع على الثقافات الخارجية في عملية التغيير، المشاركة الدولية، عمل أبحاث مشتركة، تنمية القدرات بشكل مستمر.

ونوه رئيس الجامعة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوير منشآت وعمل إنجازات بما يتوافق مع المرحلة القادمة في ظل الاهتمام بعضو هيئة التدريس الذي يحمل رسالة وفقاً لمعايير علمية، والذي يجب تطويره وتنمية قدراته وتدريبه ليكون جزء أساسي من عملية التطوير، هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، الملاعب وحمامات السباحة والأدوات والتجهيزات الرياضية، لتكون لائقة وفقًا للمعايير الفنية، وكذلك إجراء عمليات الصيانة وذلك لتوفير حياة كريمة في هذه الكليات وجعلها مكان ملائم للطالب وعضو هيئة التدريس، والعاملين لكي يقوم كل منهم بدوره.

وتابع قائلا إن خطة التطوير للقطاع الرياضي بجامعة حلوان تتم بالاستعانة بالشراكة مع المجتمع المدني، وهناك سرعة لاحداث التغيير والتطوير لعودة الريادة في ظل ما نتميز به من موارد بشرية ومنشآت وخبرات يتم الاستعانة بها.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، الدكتور حسين السمري رئيس لجنة قطاع التربية الرياضيه بالمجلس الاعلي للجامعات، الدكتورة أمل عبد الله عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم،الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الدكتور ياسر لطفي مستشار رئيس الجامعة.