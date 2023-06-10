تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمًا في "فض اعتصام رابعة" لـ12 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 12 يونيو الجاري لمرافعة الدفاع .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناءً على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب في رابعة.

وجرى تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى الاعتصام.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.