قبل مباراة النهائي.. الجماهير تدعم الأهلي: "في رادس لينا حكايات"

حالة من الترقب والقلق تسيطر على الجماهير في الشارع المصري، خاصًة مع قرب لقاء المارد الأحمر ضد نادي الوداد المغربي باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ استعاد عدد كبير من جمهور الساحرة المستديرة بطولات النادي الأهلي في رادس.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء الليلة، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على التتويج باللقب الافريقى وسط أنصار فريق الوداد بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين مقابل هدف.

ويدعم عدد كبير من الجمهور فريق النادي الأهلي لكرة القدم، وذلك من خلال منشورات الدعم والثقة التي تُنشر عبر السوشيال ميديا، وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها موقع التغريدات المصغر "تويتر".

وكتب محمد حسام صقر من مستخدمي موقع السوشيال ميديا "تويتر" قائلًا: "الفريق اللى خلصها فى رادس فى 2006 وفضل متمسك بالأمل لحد الدقيقه 91 هو نفس الفريق اللى رجع فى 2012 وقدم سيموفنيه بنتحاكى بيها لحد دلوقتى وحقق البطولتين من عقر دار خصمه".

في رادس للأهلي حكايات

ودعم حسام محمد فريقه المارد الأحمر من خلال منشور كتبه عبر صفحته الشخصيىة على موقع التغريدات "تويتر" قائلًا: "فاكرين رادس.. فاكرين جروا .. فاكرين الأهلي في اليابااان جمهوره معاه .. و في كل مكان .. أهلاوي ارفع راسك فوق كل الناس بتقول يارب #بعون_الله_ال١١ أهلاويه".

وعلّق حساب حمل اسم محمد سيف، من محبي فريق الأهلي قائلًا: "فاكرين رادس.. فاكرين جروا .. فاكرين الأهلي في اليابااان جمهوره معاه .. وفي كل مكان .. اهلاوي ارفع راسك فوق كل الناس بتقول يارب".

ودعا أيمن جلبرتوا من مشجعي فريق النادي الأهلي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي قائلًا: "إن شاء الله حسام غالي زي ما رفع الكأس وهو كابتن في رادس وظروف اصعب من كدة.. يرفع الكأس وهو رئيس بعثة من قلب كازا.. أفريقيا يا أهلي".