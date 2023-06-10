انطلاق فعالية "حقك تنظمي" في 6 أكتوبر

نظمت لجنة الصحة والمرأة بمجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، فعالية صحية ضمن المبادرة الرئاسية “حقك تنظمي” التي تحظى برعاية اللواء أحمد حمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة.

وتأتي الفعالية ضمن عدة مبادرات أطلقتها الدولة لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان الارتقاء بجودة الحياة الأسرية، في إطار الجهود توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في الوحدات الثابتة التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المهندسة حنان عبد العظيم نائب رئيس الجهاز أن تنظيم الأسرة أمر أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما طالبت الفريق المسؤول بالانتشار بمختلف قنوات الاتصال للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، ومن جهتها أكدت كل الدعم والمساندة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الدكتورة مها ترغل رئيس لجنة الصحة بمجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، إن الهدف الأساسي من الحملة الحفاظ على صحة المرأة أكثر من الحد من الإنجاب، كما أن التنظيم يضمن بيئة سليمة لتربية أطفال سعداء يحصلون على كل حقوقهم داخل الأسرة، كما أكدت أن الهدف من إقامة الندوة التأكيد على توفير جميع الوسائل ودون أي تكلفة من قبل الإدارة الصحية.

وأدارت الدكتورة هالة شاهين رئيسة قسم تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية الندوة التثقيفية، وقدمت شرحا وافيا لما تقدمه وحدات تنظيم الأسرة وكل الوسائل المتاحة والتأكيد على مجانية الخدمة.

واختتمت الندوة بالحديث عن الشق الثاني من المبادرة بالتعاون مع نوادي المرأة حيث أوضحت منال السعيد رئيسة قسم نوادي المرأة أهمية دور نوادي المرأة بالإدارة الصحية في التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على المعيشة.