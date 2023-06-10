هل يصبح الأنجولي مابولولو تاسع لاعب أجنبي يفوز بلقب هداف الدوري المصري؟

هل يصبح الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري تاسع لاعب أجنبي يفوز بلقب هداف الدوري المصري منذ إنطلاق المسابقة موسم 1948 -1949 ؟سؤال تجيب عنه نتائج مباريات الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وينفرد مابولولو بصدارة هدافي الدوري برصيد 14هدفا يليه محمد حمدي زكي مهاجم أسوان برصيد 11هدفا وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد عشرة أهداف.

وتساوي محمد شريف "الأهلي " وأحمد سيد زيزو "الزمالك" والنيجيري جون أوكولي "المقاولون" وسمير فكري “الداخلية” ولكل منهم 9 أهداف.

وسجل 8 أهداف كل من محمد الشامي " الإسماعيلي " ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" والتونسي رفيق كابو "إنبي" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" والجزائري رزقي حمرون "فاركو".

ونجح 8 لاعبين أجانب في الفوز بلقب هداف الدوري المصري وكانت البداية مع السوداني حمديتو أحمد لاعب الترسانة أول محترف يحصل على هداف الدوري موسم 1949 -1950 برصيد عشرة أهداف .

وفاز اليمني على محسن لاعب الزمالك باللقب موسم 1960 -1961 برصيد 15هدفا .

ثالث الأجانب الذين فازوا بلقب هداف الدوري كان النيجيري جون أوتاكا مهاجم الإسماعيلي الذي حقق اللقب موسم 1999 – 2000 برصيد 17 هدفا.

ويعتبر الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي هو الأجنبي الوحيد الذي فاز باللقب مرتين الأولى موسم 2006 – 2007 برصيد 17 هدفا والثانية موسم 2008 -2009 برصيد 12 هدفا متساويا مع الغاني بابا أركو .

فلافيو

وفاز الغاني بابا أركو لاعب طلائع الجيش باللقب موسم 2008 – 2009 برصيد 12 هدفا متساويا مع الأنجولي فلافيو ..وحقق النيجيري بوبا منسواه مهاجم اتحاد الشرطة اللقب موسم 2009 – 2010 بعدما سجل 14 هدفا.

وفاز الغاني جون انطوي مهاجم الإسماعيلي باللقب موسم 2013-2014 برصيد 11 هدفا ..وكان المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي أخر لاعب أجنبي يفوز بلب هداف الدوري وذلك في موسم 2017 - 2018 برصيد 18 هدفا .