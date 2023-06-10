السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

21 يونيو.. "الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبلها في إفريقيا" ندوة بالأعلى للثقافة

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان "الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبلها في إفريقيا" التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، بقاعة المجلس؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، والدكتورة عادلة رجب مقررة لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.

ومن المقرر أن تدير الندوة الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشئون الأفريقية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ويشارك فيها كل من الدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم القرار ـ مجلس الوزراء، والدكتور أحمد قنديل رئيس برنامج الطاقة ـ مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية.

 

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبلها في إفريقيا الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي البيئة من أجل السعادة

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