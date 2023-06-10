وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون المشترك مع نقيب الأطباء

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة العامة للأطباء، بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الوزارة في ضوء استراتيجتها الجديدة بتطوير وتحديث نظم الدراسة بكليات القطاع الطبي، والمستشفيات الجامعية ودعم خطط التطوير بها، بما يُسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للأطباء فى النهوض بالقطاع الطبى فى مصر، وتطوير أداء الأطباء سواء على المستوى التعليمي أو العملي.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي؛ لتطوير منظومة الصحة في مصر، فضلًا عن تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية تسعى لتحقيق إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية، موضحًا أن هذه المستشفيات تعمل على تطوير البنية التحتية لها، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية بها، وبما يعزز دور المستشفيات الجامعية البارز في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

ناقش اللقاء آليات توفير الدعم اللازم والرعاية الصحية الملائمة لأطباء الامتياز، بما يتيح لهم تقديم الخدمات الصحية التى تليق بالمرضى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين خيري بتعاون الوزير البناء وحرصه الدائم على التواصل مع نقابة الأطباء؛ بما يُسهم في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على النحو المنشود، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف قطاعاتها في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.