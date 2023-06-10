السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس سيدة ضبطت بـ"هيروين" بقصد الاتجار فى الإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، تخصصت فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائها متخذة من دائر القسم مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى. 

على الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم استهدافها وألقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بما جاء في الضبط وإضافة أنها تزاول بقصد التربح منه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات الإتجار بالمواد المخدر الهيروين الجريمة المنظمة أمن الأسكندرية

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