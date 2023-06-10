توريد 93 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

أعلنت محافظ سوهاج عن التحديث اليومي بشأن توريد الأقماح، حيث بلغت 93891 طنا و845 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة؛ منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 أبريل الماضى، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.



وقال الفقي إن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز المحافظة، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى أن هناك تزايدا مستمرا في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.



ووجه محافظ سوهاج بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.



من جهتها، أكدت مديرية التموين بالمحافظة أنها على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 19 موقعا تخزينيا بين "صوامع، وشون"، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهى "صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم".

وأضافت المديرية أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقا لدرجة النقاء، حيث تم تحديد 1500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة بـ865 جنيها للإردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.