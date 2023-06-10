السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بركات: منتخبنا يتطلع للمنافسة على لقب بطولة إفريقيا ونستعد بمباريات كبرى للأوليمبياد

محمد بركات
محمد بركات

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، أن معسكر شهر مايو مهم للغاية للمنتخب الأوليمبي وكذلك المنتخب الأول والنادي الأهلي.
وأضاف بركات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة، أن المنتخب الأوليمبي خاض ١١ مباراة، فاز في ٨ مباريات وتعادل في ثلاث، وكان ميكالي المدير الفني حريصًا على الاحتكاك بالمدارس الإفريقية، وفي حال التأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، ستكون هناك مباريات ودية مع منتخبات أوروبية ومن أمريكا اللاتينية.
وأضاف أن المنتخب الأوليمبي يدخل معسكرًا في الإسكندرية وتتخلله مباراة ودية أمام غانا قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لأول مباراة أمام النيجر، مضيفًا: "نسعى من أجل المنافسة على البطولة الإفريقية، للمحافظة على اللقب، لقد لعبنا مع الجابون من قبل لكن المباريات الودية تختلف عن الرسمية".

وأعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبدالنبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.

محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المنتخب الأوليمبي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى بطولة افريقيا اولمبياد باريس 2024

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