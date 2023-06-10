السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يستقبل وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وفد الإتحاد التعاونى الاسكانى المركزى لجمهورية مصر العربية ، لمناقشة عدد من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، وذلك بحضور اللواء فؤاد عباس رئيس الإتحاد ، و الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى والافريقى ، و النائب محمد مصطفى الجبلاوى عضو مجلس النواب ، و اللواء عبدالوهاب الصفا سكرتير عام الاتحاد ، و صالح على صالح عضو مجلس إدارة الإتحاد ، و حمام النجار عضو مجلس إدارة إتحادية قنا .

رحب نائب المحافظ بأعضاء الوفد وذلك وفقا لبيان اعلامي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا ، ودار النقاش حول مجموعة من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد التعاونى الاسكانى بمحافظة قنا ، سواء فى مجال التدريب أو مجال الاسكان ، حيث أشار رئيس الاتحاد ، أنه يجرى حاليا تنفيذ دورة تدريبية لمسئولى جمعيات الاسكان التعاونى بمحافظة قنا ، البالغ عددهم 138 جمعية ، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى ، لافتا إلى أن اليوم الأول من فعاليات الدورة التدريبية شهد حضور 220 ممثل عن تلك الجمعيات ، موضحا أنه يتم تدريب الحضور حول قانون الإتحاد التعاونى الاسكانى ، لزيادة الوعى لديهم بآلية تطبيق البنود المختلفة الواردة بالقانون .

وأكد " عمر"  ،  أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوج الدعم لمسئولى الإتحاد ، لمساعدتهم على تنفيذ جميع الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة.

اتحاد اشرف الداودي الاتحاد العام للتعاونيات الاتحاد التعاوني الإسكاني الاتحاد العام الاتحاد العربي الاسكان

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