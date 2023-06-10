نائب محافظ قنا يستقبل وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وفد الإتحاد التعاونى الاسكانى المركزى لجمهورية مصر العربية ، لمناقشة عدد من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، وذلك بحضور اللواء فؤاد عباس رئيس الإتحاد ، و الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى والافريقى ، و النائب محمد مصطفى الجبلاوى عضو مجلس النواب ، و اللواء عبدالوهاب الصفا سكرتير عام الاتحاد ، و صالح على صالح عضو مجلس إدارة الإتحاد ، و حمام النجار عضو مجلس إدارة إتحادية قنا .

رحب نائب المحافظ بأعضاء الوفد وذلك وفقا لبيان اعلامي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا ، ودار النقاش حول مجموعة من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد التعاونى الاسكانى بمحافظة قنا ، سواء فى مجال التدريب أو مجال الاسكان ، حيث أشار رئيس الاتحاد ، أنه يجرى حاليا تنفيذ دورة تدريبية لمسئولى جمعيات الاسكان التعاونى بمحافظة قنا ، البالغ عددهم 138 جمعية ، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى ، لافتا إلى أن اليوم الأول من فعاليات الدورة التدريبية شهد حضور 220 ممثل عن تلك الجمعيات ، موضحا أنه يتم تدريب الحضور حول قانون الإتحاد التعاونى الاسكانى ، لزيادة الوعى لديهم بآلية تطبيق البنود المختلفة الواردة بالقانون .

وأكد " عمر" ، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوج الدعم لمسئولى الإتحاد ، لمساعدتهم على تنفيذ جميع الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة.