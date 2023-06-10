السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البرلمان العربى" يثمن سياسة الرئيس السيسى الحكيمة فى إدارة أزمة سد النهضة

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة للبرلمان العربي

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكّد العسومي، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي انطلقت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية، دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبا الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل.

وتناقش الجلسة العامة اليوم عددا من الموضوعات الملحة التي انتهت اللجان البرلمانية من بحثها أمس، وفي مقدمتها مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية.

كما تناقش الجلسة مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022م، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية، خاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2026م، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

ويناقش البرلمان خلال جلسته العامة أيضًا تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نمواً، فضلاً عن بحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، واعتمدت اللجنة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في العالم العربي.

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