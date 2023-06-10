رئيس جامعة قناة السويس يشيد بتنظيم الامتحان ويستطلع آراء الطلاب

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بصفة دائمة، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء امتحانتهم، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة صباح اليوم لمتابعة سير أعمال الامتحانات من داخل اللجان والاطمئنان على مدى انتظامها بكليتي التجارة والزراعة.

ورافق الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال جولته بكلية التجارة الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية والدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو العلا المنسق العام للبرامج المميزة بالكلية، كما رافقه فى كلية الزراعة الدكتور محمد ياسين عميد الكلية والدكتور محمد الحماحمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال جولته، بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتي التجارة والزراعة وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان.

واطمأن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومدى صعوبتها، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين مع قواعد الامتحان ومنع الغش بكل حالاته.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مدى مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، مشددًا على الالتزام بالقواعد المعلنة للتواجد داخل اللجان بالنسبة إلى الطلاب، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الملائمة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وفى نهاية الجولة، أكد مندور أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج وفقا للمواعيد المقررة لها.