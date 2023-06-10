"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وعن موعد انكسار الموجة الحارة التي تأثرت بها البلاد في الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد البحث المستمر من قِبل روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن الحالة الجوية للبلاد.

وأشارت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه "بداية من الغد يوم الأحد، الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، سيكون هناك تأثر للبلاد بالكتل الهوائية الشمالية التي تأتي من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط".

وأضافت أن "الجو استقر بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، وهذا بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية، لذا ستشهد البلاد خلال الأيام المقبلة انخفاضا في درجات الحرارة، والشعور ببرودة في الطقس".

ولفتت إلى أنه ستشهد أغلب أنحاء الجمهورية، ومن بينها محافظات القاهرة الكبرى، انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 درجة مئوية إلى 3 درجات مئوية، وترجع درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بعد تأثر البلاد بالموجة الحارة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن "درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد ستنخفض فيه درجات الحرارة لتصل إلى 42 درجة مئوية".

واختتمت بأن "البلاد ستشهد خلال فترة النهار طقسا مائلا للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وحارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار، كما أنه سيكون هناك نشاط للرياح في بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".