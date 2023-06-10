خلال 9 سنوات من ولاية السيسي.. تحديث ري 3.7 مليون فدان لترشيد استهلاك المياه

شهدت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس للجمهورية، إنجازات كبيرة ومشروعات قومية كبرى في مجال تنمية الموارد المائية والرى، أهمها تدشين المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع تحديث نظم الرى لترشيد استهلاك المياه، حيث وضع الرئيس على رأس أولوياته تنفيذ المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، لأهميتها في توفير المياه للقطاعات المستفيدة.

إضافة إلى ذلك، شهدت ولاية 9 سنوات للرئيس السيسي، اهتماما كبيرا بملف ترشيد استهلاك المياه، حيث تقوم وزارة الرى بجهود كبيرة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتم إطلاق حملة "حافظ عليها.. تلاقيها" لمخاطبة وعي المصريين حول ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل.

تأهيل الترع

كما قامت وزارة الرى، بتنفيذ عدة مشروعات للتحول لنظم الري الحديث استهدفت عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطتها لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، ما أسهم في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام 1.4 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

وأيضا وقع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.

قناطر ديروط

وفيما يتعلق بمشروعات إعادة استخدام المياه، نجحت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في أن يتم تسجيلها في موسوعة "جينيس للأرقام القياسية" بوصفها أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم، ويستفيد منها عبر مسارات نقل المياه مناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.

تأهيل الترع

كما نجحت وزارة الرى، في استخدام مشروعات مسارات نقل مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والتي تم الانتهاء من 28% من أعمال المشروع المستهدفة، وكذلك مشروع تحسين نوعية مياه مصرف "كيتشنر"، والبالغ زمامه 588 ألف فدان، والذي يستهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في المصرف والبحر المتوسط، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.4 مليون نسمة في 3 محافظات وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.