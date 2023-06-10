السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة 2.4 كيلو حشيش بمدينة بدر

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس المتهم بحيازة 2,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

تعود  تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات القانونية أشخاص الأجهزة الأمنية التحريات الشروق وبدر الكسب الغير مشروع المواد المخدرة

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