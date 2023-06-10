السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل 4 أيام سرق حقيبة يد بالإكراه من شخص في الجمالية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة فى منطقة الجمالية بالإكراه. 

 وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه. 

تمكنت  الداخلية من ضبط مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية  بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (بائع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - جواز سفر أجنبى - سلاح أبيض).

 وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بمحافظة الجيزة) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديدة بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.

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