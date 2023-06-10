السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تناقش الضريبة المضافة على النولون البحرى

غرفة الإسكندرية تناقش
"غرفة الإسكندرية" تناقش الضريبة المضافة على النولون البحري

ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، الضريبة المضافة على النولون البحري، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك.

وتم خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه التجار، وبحث آليات حلها، فيما يخص فرض الضريبة المضافة على النولون البحري.

جاء ذلك بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة أحمد حسن وأحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد، والدكتور عمر الغنيمي.

"غرفة الإسكندرية" تناقش الضريبة المضافة على النولون البحري

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الغرفة التجارية المصرية الإسكندرية مصلحة الضرائب غرفة الاسكندرية الضريبة المضافة

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