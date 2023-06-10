ختام استعدادات الأولمبياد الخاص المصري للمشاركة للألعاب العالمية الصيفية برلين 2023

اختتمت منتخبات الأولمبياد الخاص المصري الستة عشر استعداداتها للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٥ من شهر يونيو الجاري.

وعن الاستعدادات يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ورئيس البعثة المصرية إن جميع المنتخبات قد انتهت مرحلة الاستعدادات التي بدأتها منذ شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى إقامة معسكر مغلق في شهر يناير الماضي للبعثة بأكملها للوقوف على المستوى الفني والصحي والسلوكي لجميع اللاعبين، بعدها أُقيمت تدريبات منفردة لكل منتخب ومعسكرات قصيرة لبعض المنتخبات الجماعية والتي تجمع لاعبين من أكثر من محافظة.

واطمأن المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن اخر الاستعدادات وكذلك الترتيب للبدء في دخول معسكر مغلق لجميع اللاعبين والاجهزة الفنية يوم الاثنين المقبل استعدادا للسفر صباح يوم الثلاثاء الي مدينة ايسن الألمانية للمشاركة في برنامج المدن المضيفة والتي يتك اطلاقه قبل انطلاق الالعاب الرسمية للتعرف علي الثقافات والعادات والتقاليد للبلد التي ستستضيف الألعاب .

وأكد رئيس البعثة على الدعم الكامل التي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وكافة ادارات الوزارة في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة قبل السفر مع كافة الجهات المعنية بسفر البعثة والمتابعة الدائمة للوزيرة لكافة التفاصيل الخاصة بسفر البعثة .

كما عبر "تهامي" عن امتنانه للاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للهوكي لتعاونهم مع ادارة البعثة في امداد كل منتخب بالأدوات الرياضية اللازمة للتدريب خلال الفترة السابقة واستخدامها في المشاركة بالألعاب.