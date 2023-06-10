السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانبا مرقس يلتقى أبناء كاتدرائية ام المحبة الإلهية

كنيسة
كنيسة

استقبل الانبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك وفد كاتدرائية ٱم المحبة الإلهية بمدينة اسيوط يتقدمهم الٱب ميشيل زاهر راعي الكاتدرائية .

خلال اللقاء عبر الٱب ميشيل واعضاء الوفد عن امتنانهم لخدمة القمص توماس وليم، الانبا مرقس وليم فيما بعد راعيًا للكاتدرائية قرابة الثلاث سنوات حيث شهدت الرعية خلالها نهضة روحية ومعمارية جمالية، كذلك شكر الوفد الرفيع الرب لاختياره نيافة الانبا مرقس وليم مطرانا لإيبارشية القوصية الوليدة مؤكدين روح الوحدة بين الايبارشيتين الشقيقتين ذات الرحم الواحد لاسيما فى حراسة رباط الصداقة والمحبة الأخوية بين الحبرين الجليلين الأنبا دانيال لطفى مطران أسيوط والانبا مرقس وليم مطران القوصية .

فى نهاية اللقاء، شكر نيافة الأنبا مرقس وليم راعي ايبارشية القوصية المشاعر النبيلة والمحبة الصادقة من اخيه نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران اسيوط والاب ميشيل زاهر راعي الكاتدرائية والوفد الكريم وكل ابناء الرعية المباركة متمنيأ دوام الرباط والمحبة الأخوية بين الايبارشيتين لمجد الله .

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