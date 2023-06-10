ننشر مهام وواجبات رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، يوم الإثنين المقبل للمواد خارج المجموع، ويوم ١٨ يونيو للمواد الأساسية.

ننشر في التقرير التالي، أبرز مهام وواجبات رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2022م .



وتشتمل مهام رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023 /2022م، التالي:

1ـ تسلم وتسليم صناديق الأسئلة وتوزيعها على الطلاب.

2ـ تقع على رئيس اللجنة مسئولية تفتيش الطلاب والسيطرة على اللجنة.

3ـ توزيع البوكليت على الطلاب حسب التسلسل وترتيب نماذج الأسئلة.

4ـ التواصل مع غرفة عمليات الوزارة أثناء انعقاد الامتحان فى حالة حدوث أى مشكلات.

5ـ تجهيز لجنة السير قبل بدء الامتحان ووضع أرقام الجلوس فى مكان ظاهر بالمدرسة ومراجعة قوائم الطلاب والمراقبين والملاحظين.

6ـ يتحمل رئيس اللجنة مسئولية ضياع أى ورقة أسئلة طالما تم تسليمها من قبل الطالب.

7ـ عدم دخول أى محمول أو أجهزة إلكترونية من قبل الطلاب والملاحظين لجنة الامتحان.

8ـ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب أو ملاحظ يخالف قواعد الامتحانات.

9ـ له الحق فى زيادة إعداد الملاحظين لأكثر من 2 إذا ما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع الوزارة.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم الإثنين المقبل، بأداء الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.