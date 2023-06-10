ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وبمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – ومبلغ مالى.

كما تم ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق وبحوزتها كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك وبحوزته 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول.