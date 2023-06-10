محافظ الغربية يتابع نتائج القوافل الطبية بقرى "حياة كريمة"

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج القوافل الطبية متعددة التخصصات، والتي تم تنفيذها في قرى بشبيش بمركز المحلة الكبرى، بقلولة في مركز السنطة، وشبرا اليمن في مركز زفتى، التي نظمتها مديرية الصحة في الغربية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رحمي، حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في قرى "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القوافل نجحت في توقيع الكشف الطبي على 4260 مريضًا في تخصصات (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان.

كما تم عمل 468 تحليل دم، 382 تحليل طفيليات و103 أشعات، كما تم عمل 54 ندوة تثقيفية لأكثر من 1175 مواطنًا، وتحويل 101 حالة إلى مستشفى المحلة العام والسنطة المركزي لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات، وجارِ متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين.

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