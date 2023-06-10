السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالبحيرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزتهم 126 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,600 كيلوجرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول.

مكافحة المخدرات مركز شرطة إيتاى البارود

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