السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة تسرق المترددين على ماكينات الصراف الآلى

سرقة
سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتين- لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما (2 بطاقة بنكية- مشغولات ذهبية- مبلغ مالى "مجهولة المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن، عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية، وأقرتا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

كما أقرتا بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة باستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما، وأضافتا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة الدرب الأحمر البطاقات البنكية

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